РБК: спад политизации культуры вернул песни из РФ в чарты постсоветских стран

Как сообщает РБК со ссылкой на рейтинги Apple Music, после начала спецоперации на Украине страны бывшего СССР стали меньше интересоваться российской культурой, в частности, из музыкальных чартов вылетели исполнители из РФ.
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