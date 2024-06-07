Сальдо заявил о необходимости наполнять Каховское водохранилище два года

Каховское водохранилище будет накапливать воду не менее двух лет после восстановления плотины, заявил 7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) в интервью «РИА Новости».
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