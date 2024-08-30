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Сытая семья IT-генерала: Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию

Сытая семья IT-генерала: Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию

53,7K прочтений Вчера В Москве арестован экс-замминистра обороны России генерал Павел Попов, который курировал систему Центров управления обороны страны.

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