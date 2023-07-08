SpaceX обвинили в монополизации рынка космических запусков

Алекс Вайс

Правительственные дотации очень способствуют. Технологическое превосходство и экспорт должен быть обеспечен беальтернативно. Ложь во всех сферах - политической, технологической, военной, идеологической, финансовой обеспечивают устойчивость внешнего долга и подпирают доллар, как резервную валюту, якобы обеспеченную экономикой, технологиями и пр.