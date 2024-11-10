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Донецкая группа новостей

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  • Boris Max
    А у секретарши есть такие полномочия? Уволят только заикнётся на полном серьёзе. Хотя наверно уже готовят нову. серет...❗️«Если Трамп сда...
  • Сергей Карабухин
    ФЕЙК! ФЕЙК! ФЕЙК! - умалишённого ПРОСРОЧЕННОГО .........................Северокорейские с...
  • Михаил Е
    Так у нас уже есть крысы, которые вообще без какого бы то ни было интеллекта "лапками на клавиши" нажимают 😂Перед вами самая ...

Добрый вечер!

Добрый вечер!

Добрый вечер! Завтра в Донецке от +1℃ до +5℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ☁️ +3℃ 54 ☂️ 1% • 05:00: ☁️ +2℃ 55 ☂️ 2% • 08:00: ☁️ +3℃ 58 ☂️ 4% • 11:00: ☁️ +5℃ 61 ☂️ 15% • 14:00: ☁️ +5℃ 57 ☂️ 6% • 17:00: ☁️ +4℃ 54 ☂️ 2% • 20:00: ☁️ +3℃ 51 ☂️ 2% • 23:00: ⛅️ +1℃ 48 ☂️ 2% На протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной.

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