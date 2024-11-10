Добрый вечер! Завтра в Донецке от +1℃ до +5℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ☁️ +3℃ 54 ☂️ 1% • 05:00: ☁️ +2℃ 55 ☂️ 2% • 08:00: ☁️ +3℃ 58 ☂️ 4% • 11:00: ☁️ +5℃ 61 ☂️ 15% • 14:00: ☁️ +5℃ 57 ☂️ 6% • 17:00: ☁️ +4℃ 54 ☂️ 2% • 20:00: ☁️ +3℃ 51 ☂️ 2% • 23:00: ⛅️ +1℃ 48 ☂️ 2% На протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной.