Академик Лукьянов: выключение конкретных генов в разы продлевает жизнь животных

В биологических организмах заложен значительный потенциал обновления. Если у животных выключить работу определенных генов, то срок их жизни увеличится в разы, заявил на фестивале «Наука 0+» академик РАН Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.