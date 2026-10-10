Академик Лукьянов: выключение конкретных генов в разы продлевает жизнь животных

В биологических организмах заложен значительный потенциал обновления. Если у животных выключить работу определенных генов, то срок их жизни увеличится в разы, заявил на фестивале «Наука 0+» академик РАН Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.
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