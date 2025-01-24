В Китае испытали тяжелый беспилотник CH-YH1000

Army Recognition: В Китае испытали беспилотный транспортный самолет CH-YH1000 Разработанный китайской компанией Aerospace CH UAV беспилотный транспортный самолет CH-YH1000 прошел очередной этап испытаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии