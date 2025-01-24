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В Китае испытали тяжелый беспилотник CH-YH1000

В Китае испытали тяжелый беспилотник CH-YH1000

Army Recognition: В Китае испытали беспилотный транспортный самолет CH-YH1000 Разработанный китайской компанией Aerospace CH UAV беспилотный транспортный самолет CH-YH1000 прошел очередной этап испытаний.

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