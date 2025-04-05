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Царьград

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Овечкин сравнялся с Гретцки: 894 шайбы в НХЛ и привет России!

Овечкин сравнялся с Гретцки: 894 шайбы в НХЛ и привет России!

Александр Овечкин, нападающий "Вашингтон Кэпиталз", повторил рекорд Уэйна Гретцки, забросив свою 894-ю шайбу в НХЛ.

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