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Бизнес журнал. Урал

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Под санкции ЕС попали 20 компаний из Свердловской области

Под санкции ЕС попали 20 компаний из Свердловской области

Евросоюз включил в новый санкционный пакет 20 компаний из Свердловской области.Евросоюз включил в новый санкционный пакет 20 компаний из Свердловской области.

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