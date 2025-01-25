👣 В Крыму разрабатывают туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями Так, экспериментальной площадкой для развития инклюзивного туризма стала Евпатория.
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👣 В Крыму разрабатывают туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями Так, экспериментальной площадкой для развития инклюзивного туризма стала Евпатория.