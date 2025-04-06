ВС РФ поразили украинский спецназ «Омега» в Донецкой Народной Республике

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о том, что военнослужащие группировки «Центр» успешно провели операцию против украинского подразделения специального назначения «Омега» в Донецкой Народной Республике.
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