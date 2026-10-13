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Седьмую Московскую неделю моды посетили более 65 тысяч человек

Седьмую Московскую неделю моды посетили более 65 тысяч человек

Более 65 тыс. человек посетили седьмую Московскую неделю моды, которая проходила в столице с 26 сентября по 1 октября.

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