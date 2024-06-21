О бронепробиваемости русских снарядов в сражениях в Цусиме и Желтом море

В предыдущем материале я представил уважаемому читателю результаты расчетов бронепробиваемости отечественных морских орудий, рассчитанной исходя из определенной мною же стойкости того или иного типа брони.
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