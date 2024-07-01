Сотрудники УСБ выявили факт противоправных действий со стороны работника дежурной части Выборгского района Петербурга

Если вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России выявили, что один из сотрудников дежурной части Выборгского района Петербурга совершил противоправные действия.
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