Щербаков: на Старой Басманной улице отремонтируют жилой дом

Согласован проект капитального ремонта жилого дома, расположенного в Центральном административном округе Москвы, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.