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Суд отказал в апелляции об изменении меры пресечения журналисту СПЖ

Суд отказал в апелляции об изменении меры пресечения журналисту СПЖ

8 апреля 2024 года представители СБУ вручили подозрение журналисту СПЖ Валерию Ступницкому. На заседании суда по апелляционному обжалованию меры пресечения было отмечено, что журналиста не привезли в зал суда, что является нарушением законодательства Украины.

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