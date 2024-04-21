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На Украине в дополнение к повестке появится требование о явке в военкомат

На Украине в дополнение к повестке появится требование о явке в военкомат

На Украине гражданину в случае неявки в военкомат по повестке будут высылать «требование» - новый документ, который вводится принятым законом о мобилизации, сообщает украинский еженедельник «Судебно-юридическая газета».

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