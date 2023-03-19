Слово и дело

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«Когда мы вместе, мы можем многое»: Пригожин высказался о победе над администрацией Горячего Ключа в ситуации с захоронением бойцов ЧВК «Вагнер»

«Когда мы вместе, мы можем многое»: Пригожин высказался о победе над администрацией Горячего Ключа в ситуации с захоронением бойцов ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поблагодарил за поддержку всех тех, кто повлиял на решение администрации Горячего Ключа о захоронении погибших на СВО «музыкантов».

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