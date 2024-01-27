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ХАМАС более суток «управлял» действиями ЦАХАЛ, используя израильские коды систем связи захваченных танков «Меркава»

ХАМАС более суток «управлял» действиями ЦАХАЛ, используя израильские коды систем связи захваченных танков «Меркава»

Бойцам одного из отрядов палестинского движения ХАМАС удалось в течение суток с лишним вводить в заблуждение израильских военных.

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