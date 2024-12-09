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Samsung теряет прибыль из-за низкой популярности своих мобильных процессоров К...

Samsung теряет прибыль из-за низкой популярности своих мобильных процессоров К...

Samsung теряет прибыль из-за низкой популярности своих мобильных процессоровКак показала статистика Canalys, на мировом рынке смартфонов стоимостью более $600 компания Samsung пока удерживает второе место и 21 %, но лидером является Apple с 63 % рынка, а снизу корейского производителя подгоняет Huawei со своими 8 %.

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