Samsung теряет прибыль из-за низкой популярности своих мобильных процессоров К...

Samsung теряет прибыль из-за низкой популярности своих мобильных процессоровКак показала статистика Canalys, на мировом рынке смартфонов стоимостью более $600 компания Samsung пока удерживает второе место и 21 %, но лидером является Apple с 63 % рынка, а снизу корейского производителя подгоняет Huawei со своими 8 %.