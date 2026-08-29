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62ИНФО | Новости Рязани

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Жителя Рязани будут судить за помощь мошенникам

Жителя Рязани будут судить за помощь мошенникам

Следствие установило, что рязанец, получая деньги, сообщал данные своих многочисленных сим-карт мошенникам, которые использовали эту информацию для взлома личных кабинетов пользователей Госуслуг.

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