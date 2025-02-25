Потребителям смотреть в оба: попытаются провести на квитанциях ЖКХ с 1 марта – двойные QR-коды Ольга БезродняяС 1 марта 2024 года в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) может появиться новая угроза для жителей — поддельные QR-коды.