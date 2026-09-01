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Царьград

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AsiaOne: Актриса Кара Хуэй сломала шесть ребер на съемках фильма

AsiaOne: Актриса Кара Хуэй сломала шесть ребер на съемках фильма

66-летняя актриса Кара Хуэй сломала шесть ребер, спасая коллегу Чжана Юхао, когда во время съемок фильма «Считай до трех» в Гонконге обрушился тайфун.

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