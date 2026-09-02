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Польза и вред для здоровья сочетания чеснока с медом: мнение врачей

Польза и вред для здоровья сочетания чеснока с медом: мнение врачей

Пользователи приписывают этому средству чудодейственные свойства. Но стоит ли на самом деле начинать свой день с этой «народной пилюли»? фото: iStockphoto/ IURII BUKHTAСоцсети часто дают вторую жизнь популярным народным рецептам.

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