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FiNE NEWS

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Однопартийцы Трампа опасаются проигрыша на выборах из-за его низкого рейтинга

Члены Республиканской партии США публично и в частном порядке выражают опасения, что низкие рейтинги одобрения президента Дональда Трампа могут негативно повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября.

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