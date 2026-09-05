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Поддубный передал Путину просьбу бойцов с категорией «Д» о службе в регионах

Поддубный передал Путину просьбу бойцов с категорией «Д» о службе в регионах

Военкор Герой России Евгений Поддубный передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу от бойцов с категорией «Д» разрешить служить в региональных подразделениях по обороне объектов от БПЛА.

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