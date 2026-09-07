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Аргументы недели

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Подросток на мотоцикле пытался скрыться от инспекторов ГАИ на площади Стачек

Подросток на мотоцикле пытался скрыться от инспекторов ГАИ на площади Стачек

В Санкт-Петербурге инспекторы ГАИ остановили мотоциклиста без номеров. При проверке выяснилось, что водитель был несовершеннолетним.

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