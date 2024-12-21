Студенты МГУ из Адыгеи стали лауреатами новой республиканской премии

В Московском государственном университете им. Ломоносова состоялось вручение дипломов лауреатов именных премий двум студентам из Адыгеи за высокие результаты в исследовательских и образовательных проектах консорциума «Вернадский – Республика Адыгея».
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