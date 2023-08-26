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Подъяпольский о «Ладе»: «Не думаю, что это фарм СКА. Наоборот, СКА помогает, создается коллектив. Где бы клуб взял игроков?»

Клуб из Санкт-Петербурга обменял 28-летнего вратаря в команду из Тольятти на денежную компенсацию.  – «Ладу» называют фарм-клубом СКА.

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