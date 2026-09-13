Идеи заготовок для обеда на работе, чтобы не покупать фастфуд и ланчи за 500 рублей

Обед на работе — значимая часть расходов в месяц, если тратиться каждый день. Средняя цена бизнес-ланча — около 500 рублей, за рабочую неделю набегает уже 2500, а за месяц — около 10 тысяч.
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