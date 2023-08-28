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Британское издание: НАТО столкнулась с нехваткой квалифицированных переводчиков при подготовке украинских военных

Британское издание: НАТО столкнулась с нехваткой квалифицированных переводчиков при подготовке украинских военных

НАТО столкнулась со многими проблемами в вопросе подготовки украинских военных в рамках тренировочной миссии Евросоюза, но основной из них стала нехватка квалифицированных переводчиков.

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