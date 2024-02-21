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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложили сделать 24 февраля Днем участника СВО

В России предложили сделать 24 февраля Днем участника СВО

По мнению Сергея Миронова, установление памятной даты поспособствует, в том числе, военно-патриотическому воспитанию молодежи Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении Дня участника специальной военной операции 24 февраля.

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LD
Leon Dan
Лучше 25 февраля. И сделать его выходным днем
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