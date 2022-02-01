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Ева Геворгян: «Я в пять лет убедила маму, что хочу быть пианисткой»

Ева Геворгян: «Я в пять лет убедила маму, что хочу быть пианисткой»

Пианистка Ева Геворгян — уникальное явление современного фортепианного искусства: к 17 годам в ее активе награды и призы более 50 конкурсов, она стипендиатка Фонда Дениса Мацуева и единственная в мире обладательница титула Young Yamaha Artist.

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