В Самаре ищут подрядчиков для реставрации двух соборов

В Самаре продолжится реставрационная работа над двумя культурными объектами. Речь идет о Спасо-Вознесенском соборе на улице Степана Разина, 78, а также о Покровском Кафедральном соборе 1861 года постройки, расположенном на улице Ленинской, 77.
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