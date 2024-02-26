В Самаре ищут подрядчиков для реставрации двух соборов

В Самаре продолжится реставрационная работа над двумя культурными объектами. Речь идет о Спасо-Вознесенском соборе на улице Степана Разина, 78, а также о Покровском Кафедральном соборе 1861 года постройки, располо­женном на улице Ленинской, 77.