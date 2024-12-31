Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Правильно! Во времена любой нестабильности наступает время  пророков и колдунов всех мастей. Люди теряют жизненные ор...Россияне потратил...
  • ninikooo Митусова
    Потому, что нет уверенности в завтрашнем дне и веры в правительство, которое чуждо россиянам, работает на « западного...Россияне потратил...
  • Александр Макеев
    И что, даже мигранты не воздают персональные возмездия  этим господам извращенцам?!Жил-был миллиарде...

Видеоигры повышают интеллект, беспилотные авто безопаснее пилотных и российский автономный трактор

Видеоигры повышают интеллект, беспилотные авто безопаснее пилотных и российский автономный трактор

1. Американские учёные пришли к выводу, что вопреки стереотипам, дети от компьютерных игр умнеют (ссылка):  Новые исследования показали, что время, проведённое за видеоиграми, может быть связано с повышением уровня интеллекта у детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх