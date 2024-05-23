Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Настало время охренительных историй

Настало время охренительных историй

Виктор Анисимов Чем ближе полное поражение украины на полях сражений, тем яростнее доказывают мне что "украинцы это русские", только запуганные либо обманутые Западом, нацистами, своими нечестными президентами, наобещавшими им сладкую и безбедную жизнь под крылышком западных стран за всего лишь предательство Русского Мира и России.

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