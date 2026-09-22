Стоматолог Коломакин рассказал о правилах использования электрических зубных щеток

Стоматолог-хирург, имплантолог и ортопед Захар Коломакин в беседе с сайтом «Аргументы недели» заявил, что электрические зубные щетки удаляют налет эффективнее обычных, но неправильное использование может травмировать десны и привести к их рецессии.