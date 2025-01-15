В Испании захотели ввести налог в 100% на покупку жилья для неграждан ЕС

Правительство Испании собирается ввести 100-процентный налог на стоимость недвижимости, приобретаемой гражданами стран, которые не входят в состав Евросоюза (ЕС), пишет агентство Assoсiated Press со ссылкой на сообщение источника.
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