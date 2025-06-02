Появилось видео с украинским БПЛА, отказавшимся выполнять боевую задачу

Опубликовано видео неудачного запуска украинского БПЛА самолетного типа. Легкий разведывательный беспилотник установили на стартовую катапульту, электродвигатель раскрутил пропеллер, но дальше события развивались нештатно.
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