Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Появилось видео с украинским БПЛА, отказавшимся выполнять боевую задачу

Появилось видео с украинским БПЛА, отказавшимся выполнять боевую задачу

Опубликовано видео неудачного запуска украинского БПЛА самолетного типа. Легкий разведывательный беспилотник установили на стартовую катапульту, электродвигатель раскрутил пропеллер, но дальше события развивались нештатно.

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