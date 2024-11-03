В Молдавии начали расследование из-за доставки избирателей из Москвы в Минск

Полиция Молдавии начала расследование по поводу организованной доставки избирателей из России на избирательные участки в Белоруссии, Азербайджане и Турции после появления в Сети кадров из самолета с гражданами республики, летевшего в Минск.
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