Онлайн-студия «НаблюдательНО» проведет прямые эфиры с общественными наблюдателями из разных городов России

Проект Общественной палаты Нижегородской области — студия «НаблюдательНО», которая будет вести онлайн-трансляцию в дни выборов президента России, в этом году заметно расширит свою географию и станет всероссийским.
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