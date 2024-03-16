Пермские власти обезоружили оппозицию во второй день голосования

За два дня голосования на выборах президента РФ участие в них приняли 54,2% пермяков. Политолог Алена Садилова отмечает, что явка растет постепенно, нет никаких подозрительных всплесков, которые дали бы пищу оппозиции для обвинений в накручивании этого показателя.