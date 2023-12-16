Банк HSBC тестирует защиту валютных торгов от квантовых компьютеров

HSBC завершил первое в мире тестирование инструмента, предназначенного для защиты высокочувствительных финансовых данных от киберпреступников, стремящихся использовать квантовые компьютеры для будущих атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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