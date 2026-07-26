«Мы должны достичь своих целей»: Кремль отверг идею заморозки конфликта, предложенную Токаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил остановить и заморозить войну на Украине. Об этом, как сообщается на сайте Кремля, Токаев заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске, состоявшейся на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества».