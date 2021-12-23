Гуманитарная помощь из Саудовской Аравии доставлена в Кабул

Посол Саудовской Аравии в Кабуле, передавая более 200 тонн гуманитарной помощи Эр-Рияда, заявил официальным лицам Исламского Эмирата, что народ Афганистана в нынешней тяжелой ситуации нуждается в дополнительной помощи всего мира, сообщает TOLOnews.
Посол Саудовской Аравии в Кабуле, передавая более 200 тонн гуманитарной помощи Эр-Рияда, заявил официальным лицам Исламского Эмирата, что народ Афганистана в нынешней тяжелой ситуации нуждается в дополнительной помощи всего мира, сообщает TOLOnews.
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