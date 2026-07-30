Бомбардировщик с вертикальным взлётом: новая идея ВВС США В феврале ВВС США объявили о достижении соглашения с компанией Northrop Grumman об увеличении темпов производст.
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Бомбардировщик с вертикальным взлётом: новая идея ВВС США В феврале ВВС США объявили о достижении соглашения с компанией Northrop Grumman об увеличении темпов производст.
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