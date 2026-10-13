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Царьград

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В Беларуси собирают клюкву размером до 2 сантиметров

В Беларуси собирают клюкву размером до 2 сантиметров

На четырех полях научно-экспериментальной базы «Журавинка» в Любашевском лесничестве Ганцевичского лесхоза вручную собирают клюкву сорта «стивенс», отдельные ягоды которой достигают 2 сантиметров в поперечнике.

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