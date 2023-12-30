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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ВТА приняли участие в предновогодней встрече губернатора Тверской области с представителями гражданского общества

Военнослужащие ВТА приняли участие в предновогодней встрече губернатора Тверской области с представителями гражданского общества

После чего прошел праздничный концерт, в завершении которого всем присутствующим гостям были вручены новогодние подарки.

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