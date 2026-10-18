Укус бродячей собаки — это не только болезненная рана, но и серьёзный риск заражения. Поэтому важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь, пока появятся признаки местного воспаления или ухудшение общего состояния.
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