Подольский колледж «Знание» отметил 20-летний юбилей

Подольский гуманитарно-технический колледж «Знание» отметил 20-летие с момента своего основания. Учебное заведение выпускает специалистов для сфер экономики и бухгалтерии, права и социального обеспечения, дизайна, образования, медицины.
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